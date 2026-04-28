اللواء وائل ربيع: إيران لديها صواريخ ساحلية مخبأة داخل المناطق الجبلية المطلة على مضيق هرمز

قال اللواء أركان حرب وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية وخبير الأمن الإقليمي، إن الحروب الحديثة أصبح لها شكل جديد، ولم تعد كما كانت في السابق مجرد مواجهات مباشرة بين جيوش تقليدية، بل بدأ يكون هناك صراعات طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة منذ سنوات، وكذلك الحرب الأمريكية على إيران التي تتسم بطابع الاستنزاف.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية على قناة “TEN”، مساء الاثنين، أن الحروب الحديثة أصبح لها مقومات متعددة، يأتي في مقدمتها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث بدأت الجيوش تعتمد بشكل متزايد على الأنظمة الذكية، والطائرات المسيرة "الدرونز" بدلًا من الاعتماد الكامل على الطائرات المقاتلة والصواريخ، نظرًا لانخفاض تكلفة الدرونز وفاعليتها المتزايدة في العمليات العسكرية.

وتابع أن المشهد العسكري الحالي يشهد اعتمادًا واسعًا على المسيرات بأنواعها المختلفة، إلى جانب تطور استخدام الأنظمة غير التقليدية.

وأشار إلى أن هناك استهدافًا من الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من القطع والوحدات البحرية الإيرانية، إلا أن إيران تعتمد على قدرات دفاعية مختلفة، منها صواريخ ساحلية مخبأة داخل المناطق الجبلية المطلة على مضيق هرمز، إلى جانب استخدام الدرونز المنتجة محليًا والمخفاة، وكذلك الزوارق السريعة الصغيرة المسلحة.



وأظهرت بيانات تتبع السفن، الاثنين، أن 6 ناقلات محملة بالنفط الإيراني أُجبرت في الآونة الأخيرة على العودة إلى إيران جراء الحصار الأمريكي، مما يؤكد التأثير الذي تفرضه الحرب مع إيران على حركة الملاحة عبر المضيق وهو طريق رئيسي لصادرات النفط العالمية.