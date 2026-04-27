مصرع عامل سقط من مرتفع في الوادي الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي عامل مصرعه، إثر سقوطه من مرتفع داخل موقع عمل بمنطقة مناجم فوسفات هضبة أبو طرطور التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة عامل إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، عقب تعرضه لحادث سقوط داخل منطقة مناجم فوسفات أبو طرطور.

وتبين من الفحص أن المتوفى يُدعى "رفاعي السيد رمضان، 21 سنة، عامل"، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من مرتفع بموقع عمل داخل منطقة مناجم فوسفات هضبة أبو طرطور بمركز الخارجة.

فيما تم إيداع جثة المتوفى بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومعرفة ملابسات الواقعة.