ترامب ينفي الاتهامات الموجهة له من منفذ الهجوم خلال العشاء: أنا لست مغتصبا ولست متحرشا جنسيا بالأطفال

• الرئيس الأمريكي قال إنه "لست مغتصبا"، وأبدى استياءه من المذيعة "سي بي إس" لقيامها بقراءة التهم..

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهم الاغتصاب والتحرش بالأطفال التي أوردها كول توماس ألين عقب توقيفه على خلفية إطلاقه النار خلال عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، الأحد، أبدى ترامب انزعاجه من قيام المذيعة بقراءة الاتهامات التي وجَّهها ألين له ولإدارته.

وقال ردا على ذلك: "أنا لست مغتصبا، ولم أعتدِ على أحد، ولست متحرشا جنسيا بالأطفال"، ووصف هذه الاتهامات بأنها "تفاهات صادرة عن شخص مريض"، وفق تعبيره.

وأبدى ترامب استياءه من قيام المذيعة بقراءة التهم، وأردف مخاطبا إياها: "ينبغي عليك أن تشعري بالخجل".

وأضاف: "لقد تمت تبرئتي تماما من هذه القضايا".

وخلال المقابلة، قرأت المذيعة جزءا من اتهامات المشتبه به لترامب وللإدارة الأمريكية، جاء فيها على لسان المشتبه به: "لن أسمح بعد الآن بتلويث يدي بجرائم ارتكبها مغتصب ومتحرش بالأطفال وخائن".

والأحد، أفادت وسائل إعلام أمريكية بإجلاء ترامب دون أذى من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بواسطة فريق حراسته، عقب إطلاق نار وقع داخل فندق "واشنطن هيلتون".

وأعلن ترامب، في تصريحات صحفية عقب الحادث، إصابة أحد عناصر الأمن خلال عملية القبض على المنفذ، مشيدا بأداء جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون.