ترامب يهاجم مذيعة برنامج 60 دقيقة: أنتِ وصمة عار

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما حادا على مذيعة برنامج "60 دقيقة"، نورا أودونيل، خلال مقابلة أُجريت أمس الأحد، بعدما قرأت مقتطفا من البيان المنسوب للمشتبه به الذي حاول اقتحام عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض مساء السبت.

وأبدى ترامب في البداية نوعا من التضامن مع أعضاء مراسلي البيت الأبيض الذين استضافوه في حفلهم السنوي، بعدما خاضوا جميعا حالة الذعر نفسها حين اقتحم عناصر أمن مسلحون قاعة الاحتفال، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

لكن خلال المقابلة التي سُجلت في البيت الأبيض أمس الأحد، قرأت أودونيل جزءا من البيان المنسوب للمتهم كول ألين، جاء فيه: "لم أعد مستعدا للسماح لمتحرش بالأطفال ومغتصب وخائن بأن يلطخ يدي بجرائمه".

وعندها، وبعد أن كان ترامب هادئا نسبيا في ردوده، انفجر غضبا وقال: "كنت أنتظر منك أن تقرئي ذلك لأنني كنت أعلم أنك ستفعلين، لأنكم أناس فظيعون.. أناس فظيعون".

وأضاف: "نعم، لقد كتب ذلك. أنا لست مغتصبا. لم أغتصب أحدا".

فقاطعته أودونيل قائلة: "هل تعتقد أنه كان يقصدك أنت؟"، لكن ترامب تجاهل سؤالها وقال: "أنا لست متحرشا بالأطفال".

وبدا أن ترامب انزعج مما اعتبره تلميحا إلى علاقته بجيفري إبستين، المجرم المدان بجرائم جنسية، رغم أن إبستين لم يُذكر صراحة في البيان ولا من جانب أودونيل.

وقال ترامب: "أنتِ تقرئين هذا الهراء من شخص مريض. تم ربطي بأشياء لا علاقة لي بها. لقد تمت تبرئتي بالكامل".

وسألته أودونيل قبل ذلك عما إذا كانت تجربة الحادث خلال العشاء ستغير نظرته إلى الصحافة، فأجاب بشكل غير مباشر، معتبرا أن معظم الصحفيين يميلون إلى اليسار ويعارضون سياساته المتعلقة بالهجرة والجريمة.

لكن رده العنيف بعد لحظات قدم إجابة أوضح بكثير، بحسب الصحيفة، إذ قال لها: "يجب أن تشعري بالخجل من نفسك لأنك قرأتِ ذلك، لأنني لست أيا من تلك الأشياء. لا ينبغي أن تقرئي ذلك في برنامج "60 دقيقة"، أنتِ وصمة عار".