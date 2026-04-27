ريال مدريد يحدد 60 مليون يورو للاستغناء عن لاعبه

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تواصل ممثلين عن نادٍ إيطالي كبير مع إدارة ريال مدريد، من أجل الاستفسار عن موقف اللاعب جونزالو جارسيا، في ظل تراجع مشاركته خلال الفترة الأخيرة مع الفريق الملكي.

وبحسب التقارير، فإن اللاعب فقد جزءًا من بريقه في الأشهر الماضية داخل صفوف ريال مدريد، إلا أن ذلك لم يؤثر على اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه، وعلى رأسها أندية إيطالية وأخرى ألمانية.

وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية أن إدارة ريال مدريد أوضحت للجانب الإيطالي أنها لن توافق على رحيل اللاعب، الذي يمتد عقده حتى صيف 2030، بأقل من 60 مليون يورو، في ظل تمسك النادي بقيمته الفنية والاستثمارية.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية النادي الإيطالي المهتم بالصفقة، مشيرة إلى أن اللاعب ما زال يحظى بمتابعة عدد من الأندية، بفضل قدرته على تسجيل الأهداف عندما يلعب في مركزه داخل منطقة الجزاء، إضافة إلى مستواه التنافسي في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما أوضحت التقارير أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يُعد من أبرز المهتمين بضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، حيث أبدى استعدادًا لتقديم عرض قد يصل إلى 30 مليون يورو، وهو رقم لا يزال بعيدًا عن مطالب ريال مدريد.