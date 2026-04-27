يحتفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعيد العمال، وذلك من خلال أمسية فنية متميزة تُقام على مسرح البالون الخميس المقبل 30 أبريل، يحتفي برنامجها بعمال مصر، تقديرًا لدورهم الوطني وجهودهم المستمرة في مسيرة البناء والتنمية.

يتضمن الحفل على فصلين الأول لفرقة أنغام الشباب، والتي تقدم ميدلى وطني، ثم استعراض "عيد العمال" أداء فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك إلى جانب مجموعة من التابلوهات المميزة لفرقة رضا، ومنها رقصات "المراكبي"، و" الفلاح" والتي تمقل التراث المصري الأصيل.

ويتضمن الفصل الثاني العرض الغنائي الاستعراضي "نوستالجيا ٨٠ / ٩٠" رؤية وإخراج الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والأستعراضية، وتضمن العرض أغاني واستعرضات شكلت ملامح الحياة الفنية فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.