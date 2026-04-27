قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران تلحق ضررا بالعالم والمنطقة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن هناك ضررا يقع على العالم والإقليم في ظل حرب أمريكا وإسرائيل على إيران، مشددا على أهمية التعلم من الأزمات والاستفادة منها في تصحيح السياسات وإعادة النظر في اتجاهات العمل.

وأكد محي الدين أن الأزمات الكبرى يجب أن تدفع الدول إلى بحث قدرتها على التعاون في نطاقها المحلي والإقليمي.

وتطرق محي الدين إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واصفا إياها بأنها أصبحت أشبه بـ"خريف المؤسسات المالية الدولية"، في إشارة إلى الحاجة إلى مراجعة دور هذه المؤسسات وقدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة.

وشدد على أن المؤسسات الدولية نفسها تحتاج إلى إصلاح، مؤكدا أن النقاش بشأن أزمات الاقتصاد والتنمية والتمويل لا يكتمل من دون بحث كفاءة هذه المؤسسات، ومدى قدرتها على الاستجابة للمتغيرات التي يشهدها العالم.