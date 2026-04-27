مازن الغرباوي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان SITFY Georgia في دورته الثانية

أعلن مهرجان "SITFY-Georgia"، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، تشكيل لجنة التحكيم للدورة الثانية من المهرجان، والتي تُقام في العاصمة الجورجية تبليسي خلال الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو المقبل، بالتعاون مع وزارة الثقافة الجورجية، والمسرح الوطني الجورجي، والهيئة الدولية للمسرح بجورجيا، وبلدية تبليسي.

ويأتي تشكيل لجنة التحكيم هذا العام ليعكس توجه المهرجان نحو الاستفادة من الخبرات المسرحية الدولية وتبادل التجارب الفنية بين المدارس المسرحية المختلفة.

وفي إطار استعدادات الدورة الثانية، أعلنت اللجنة العليا لمهرجان SITFY Georgia، خلال اجتماعها الذي انعقد عبر البث المباشر، إسناد رئاسة لجنة التحكيم بإجماع أعضائها إلى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

ورحب الغرباوي، بهذا القرار وقَبِل التكليف، مؤكدًا تقديره لثقة اللجنة العليا، رغم ما يُضيفه ذلك من مسؤوليات إلى مهامه في متابعة المهرجان.

جدير بالذكر أن مازن الغرباوي ترأس العديد من لجان التحكيم في مهرجانات مسرحية دولية وعربية وإقليمية، من بينها مهرجانات في سريلانكا، وألبانيا، وإسبانيا، ومصر، وفرنسا، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، وغيرها.

وبدأ الغرباوي، مسيرته الفنية في سن مبكرة، وأسهم منذ عام 2000 في دعم وتدريب أجيال من الفنانين الشباب. وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية (تمثيل وإخراج) عام 2010، إلى جانب بكالوريوس آداب قسم المكتبات وتقنية المعلومات بجامعة عين شمس، كما نال جائزة الدولة التشجيعية عام 2013.

وتضم لجنة التحكيم الفنانة الجورجية إيكاترينه شاريقادزه، وهي فنانة متعددة المواهب تجمع بين التمثيل والإخراج والكتابة المسرحية والغناء والتمثيل الصوتي، وحاصلة على بكالوريوس وماجستير في الفنون المسرحية من جامعة شوتا روستافيلي، وتعمل حاليًا ممثلةً في مسرح نودار دومبادزه الحكومي للشباب. ومن أبرز أدوارها: مورتيشيا آدامز في "عائلة آدامز"، وجولييت في "روميو وجولييت"، والملكة تمار في "معركة باسياني".

وتضم اللجنة، الفنانة نينو تارخان - مورافي من جورجيا، وهي ممثلة بارزة في المسرح الوطني شوتا روستافيلي، وقدمت أدوارًا مهمة، من بينها آن في "يوميات آن فرانك"، وأوفيليا في "هاملت"، وأديلا في "بيت بيرناردا ألبا"، إلى جانب مشاركاتها السينمائية والتلفزيونية.

وتضم اللجنة، الفنان والمخرج الإسباني إكزافييه بوخولراس نوفيتش، الذي يشغل منصب نائب المدير الفني للمسرح الوطني لكتالونيا، وحصل على جائزة بوتاكا لأفضل ممثل في مسرحية موسيقية عن عرض "سجل عاطفي لإسبانيا".

ويشارك في لجنة التحكيم أيضًا المنتج والمخرج شادي أبو شادي، الرئيس التنفيذي لمنصة "إن كادر – Ncadre" وشركة "عين للإنتاج الفني"، ويُعد من الأسماء البارزة في مجال الإنتاج الفني وصناعة المحتوى الإبداعي.

ويُقام مهرجان SITFY Georgia في دورته الثانية برئاسة تنفيذية للبروفيسور ليفان خيتاجوري، ويُعد أحد فروع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي انتهت فعاليات دورته الأولى بنجاح عام 2025.

ويستعد المهرجان، حاليًا لإطلاق دورته الثانية في أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة الجورجية، والمسرح الوطني الجورجي «روستافيلي» برئاسة الفنان والمخرج دافيد سكارفالدزي، والمركز الجورجي للهيئة الدولية للمسرح (ITI)، ومعهد بحوث الفنون بجورجيا، وبلدية تبليسي.

ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الدكتورة جيهان زكي، ووزارة السياحة والآثار بقيادة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف.

ويحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان بإدارة الدكتورة إنجي البستاوي، وبرئاسة شرفية للفنانة إلهام شاهين، على أن تحمل هذه الدورة اسم الفنانة سهير المرشدي تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.