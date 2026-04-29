سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصا على صلة بتنظيم داعش

بيروت - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 9:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 9:05 م

أكد مسئولون سوريون، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيما في سوريا يضم أشخاصا لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم الدولة "داعش".

ويوم الجمعة الماضية، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لـ4 عائلات، مخيم "روج"، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي داعش، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وأوضح مسئول في المخيم حينها، أنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريبا قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة أسوشيتد برس "أ ب" حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان، إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن "الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم".


