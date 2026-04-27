رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان بـ 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين

قال الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إن مهرجان السينما الكاثوليكي يحتفل هذا العام بمرور 74 عامًا على انطلاقه، في مسيرة تعكس حب القائمين عليه للفن ودورهم في دعمه وتشجيعه، مؤكدًا تركيزهم على المعايير الأخلاقية والإنسانية والفنية.

وأضاف "دانيال" عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى، مساء الأحد، أن المهرجان يقوم على معايير أخلاقية وإنسانية وفنية ثابتة منذ تأسيسه، مشددًا على أن كل فيلم مشارك يحمل رسالة هادفة تسهم في خدمة المجتمع، وهو ما يدفع المركز للاستمرار في دعم هذه النوعية من الأعمال.

ولفت إلى أن العديد من الفنانين يبدون إعجابهم بالمهرجان معتبرين جوائزه محايدة وذات مصداقية، مؤكدًا على حرص القائمين على ترسيخ هذا النهج، وتشجيع إنتاج أفلام هادفة تخلو من العنف، وتجمع في الوقت نفسه بين القيمة الفنية والجماهيرية.

وتطرق إلى لجان التحكيم، قائلاً إنه يتم اختيار أعضائها بعناية لضمان الحياد، حيث لا يُسمح بمشاركة أي عضو له علاقة بالأفلام المتنافسة، كما تضم اللجان مختلف التخصصات من إخراج وتمثيل وديكور وموسيقى وتصوير ونقد سينمائي، لضمان تقييم شامل وعادل.

وتابع أن المركز يحرص على تعزيز فهم الجمهور للأعمال الفنية، من خلال تنظيم ندوات عقب عرض كل فيلم، بمشاركة نقاد وأبطال العمل، بما يسهم في تقريب الرؤى وتفسير الرسائل الفنية، خاصة أن بعض الأفلام قد تحقق نجاحًا نقديًا رغم عدم فهم بعض الجمهور لها.

وشدد على أن السينما والمسرح والإعلام، يلعبون دورًا مؤثرًا وسريعًا في الوصول إلى المجتمع، وهو ما يدفع المركز لدعم مل الفنون الهادفة وتكريم رموزها.

وكشف عن الاستعداد للاحتفال باليوبيل الماسي للمهرجان في دورته الـ75، حيث سيتم تقديم نحو 20 جائزة خاصة بهذه المناسبة، إلى جانب تكريم الفنانين والنقاد والإعلاميين والمثقفين الحاضرين ومنحهم تذكارات تقديرًا لمسيرتهم ودورهم في دعم الفن الراقي.

