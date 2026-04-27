مجموعة مسلحة تعلن سيطرتها على مدينة كيدال شمالي مالي

أعلنت جماعة مسلحة تدعى "جبهة تحرير أزواد" سيطرتها على مدينة كيدال الواقعة شمالي مالي، عقب تنفيذها عملية عسكرية.

وجاء في بيان صادر عن الجبهة الأحد، أنها سيطرت على كيدال عقب عملية عسكرية نفذتها، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الحكومة المالية.

وأضاف البيان أن مجموعة صغيرة تضم مرتزقة روسا وعناصر من الجيش المالي ما زالت موجودة في المنطقة.

وشهدت البلاد فجر السبت هجمات منسقة نفذتها جماعات مسلحة، تخللتها اشتباكات عنيفة وانفجارات في عدة مناطق.

ومن أبرز المواقع المستهدفة "معسكر كاتي" الاستراتيجي، ومحيط مطار موديبو كيتا في باماكو، إضافة إلى مدن كيدال وغاو (شمال) وسيغو (وسط)، حيث سجلت مواجهات متفرقة وأصوات انفجارات في عدد من النقاط العسكرية.

والاثنين، أعلنت الحكومة الانتقالية مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا إثر هجمات السبت على عدد من المواقع العسكرية في أنحاء متفرقة من البلاد على رأسها العاصمة باماكو.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الهجمات تشنها جماعات مسلحة تُعرف باسم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"جبهة تحرير أزواد".

وتُعرف "جبهة تحرير أزواد" بأنها جماعة مسلحة تنشط بشكل خاص شمالي مالي، وتتكون من عناصر تنتمي إلى عرق الطوارق، وتطالب بالاستقلال والحكم الذاتي.