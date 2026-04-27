رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعزي مدبولي في وفاة والده: الأمة خسرت واحدا من قادتها المخلصين

بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بوفاة والده اللواء كمال مدبولي محمد نصار، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه وشعبه وأمته في المجال العسكري.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أعرب رئيس مجلس القيادة اليمني باسمه وأعضاء المجلس، والحكومة عن خالص تعازيه للدكتور مدبولي، وجميع أفراد عائلته بمصابهم الأليم.

وأشاد العليمي، بمسيرة اللواء كمال مدبولي، الحافلة بالتضحيات الجسيمة والعطاء، بما في ذلك خدمته العسكرية في اليمن دفاعًا عن النظام الجمهوري ضد الحكم الإمامي البائد، ومواقفه المشرفة لنصرة الشعب اليمني في مواجهة المشروع الكهنوتي الجديد.

ونوه أن «جمهورية مصر العربية والأمة خسرت برحيله واحدًا من قادتها المخلصين؛ الذين سطروا ملاحم خالدة وصنعوا انتصار السادس من أكتوبر المجيد».

وأثنى العليمي، على أدوار اللواء مدبولي المشهودة دفاعًا عن النظام الجمهوري في اليمن، سائلًا الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى اللواء كمال مدبولي، والد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم الاثنين بمسجد المشير طنطاوي، فيما يُقام العزاء غدًا الثلاثاء بالمسجد ذاته.