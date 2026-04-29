روسيا والإمارات تبحثان إمدادات الأسمدة وإنشاء بورصة حبوب تابعة لبريكس

قال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ترغب في تعزيز صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة إلى الإمارات والتعاون في إنشاء بورصة للحبوب تخدم التجارة بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس التي تضم دولا نامية.

وأضاف باتروشيف خلال اجتماع مع نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد "تهتم الشركات المحلية بزيادة الصادرات إلى سوق الإمارات، ليس فقط من المنتجات الغذائية، بل أيضا من الأسمدة المعدنية"، وفق وكالة رويترز.

ووردت هذه التصريحات في بيان نُشر على الموقع الالكتروني للحكومة الروسية.

وتهيمن روسيا على نحو خمس تجارة الأسمدة في العالم، التي تعرقلها القيود على حركة المرور عبر مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط.

ورسيا أيضا أكبر مُصدر للحبوب في العالم. وتضغط موسكو من أجل إنشاء بورصة للحبوب من شأنها تسهيل التجارة بين أعضاء مجموعة بريكس التي تضم عددا من كبار المنتجين والمستهلكين الزراعيين مثل الصين والبرازيل والهند ومصر وجنوب أفريقيا.



