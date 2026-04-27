العراق: العديد من الضحايا والجرحى بحادث مروري مفجع في كركوك

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وقوع العديد من الضحايا والجرحى إثر حادث مروري، في محافظة كركوك.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم: "ببالغ الحزن والأسى، تلقى رئيس مجلس الوزراء نبأ الحادث المروري المفجع الذي وقع في محافظة كركوك، الذي تسبب بوقوع العديد من الضحايا والجرحى، حيث أعرب سيادته عن خالص تعازيه إلى أسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".

ووجّه السوداني، الجهات المعنية بالتواصل مع أسر الضحايا والجرحى وتقديم الدعم والرعاية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وشدد على وجوب التأكيد والتحقق من شروط السلامة والأمان، وتنفيذ القواعد والتعليمات المرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي اليوم ، إن فرق مديرية الدفاع المدني في كركوك بإشراف ميداني من مدير المحافظة العميد الحقوقي حسام خليل عبد هرعت، إثر حادث مروري جسيم قرب المركز الثقافي في منطقة الشورجة؛ جراء فقدان السيطرة على شاحنة محملة بالإسمنت، مما أسفر عن تضرر 24 مركبة ونشوب حريق في الموقع، بالإضافة إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأضاف أن الفرق عملت على تنفيذ عمليات الإنقاذ وإخماد النيران وتأمين الموقع بالكامل مع نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.