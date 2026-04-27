221 قطعة أثرية من تركيا تعرض في الكولوسيوم بإيطاليا

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي أن معرض "طروادة وروما" المقرر افتتاحه في 11 يونيو القادم في الموقع الأثري للكولوسيوم بإيطاليا، سيضم 221 قطعة أثرية من 19 متحفا في تركيا.

جاء ذلك في تدوينة نشرها أرصوي على منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين.

ولفت إلى أن عمليات التأمين والنقل والحفظ تُدار بعناية وفق معايير الإعارة الخاصة بالمجلس الدولي للمتاحف.

يذكر أن معرض "طروادة وروما: أساطير وحكايات البحر الأبيض المتوسط القديم" سيفتتح أبوابه للزوار في 11 يونيو القادم في الموقع الأثري للكولوسيوم، أحد أبرز المعالم التاريخية في روما.

ويشمل المعرض فترة زمنية تمتد من الألفية الثالثة قبل الميلاد حتى نهاية العصر الروماني (476 م)، وقد صُمم ليغطي تاريخ الأناضول قبل حرب طروادة أيضا.