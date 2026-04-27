طيران الإمارات تُنجز أول عملية تركيب لنظام ستارلينك على متن طائرتها إيرباص A380

تستعد طائرة الإمارات إيرباص A380 لإنجاز أول عملية تركيب لنظام الإنترنت اللاسلكي «ستارلينك» من الجيل الجديد على متنها.

وكانت طائرة الإيرباص A380 التابعة لطيران الإمارات من أوائل الطائرات التجارية في العالم التي وفّرت خدمة الإنترنت لعملائها، ومع تركيب ثلاث هوائيات من «ستارلينك» على كل طائرة، سترتفع جودة خدمة الإنترنت على متنها نحو ألف ضعف، لتوفر للعملاء تجربة اتصال تفوق تلك المتاحة في المنازل، حتى على ارتفاع 40 ألف قدم.

ووفق بيان صادر عن الناقلة اليوم، عادت أول طائرة إيرباص A380 مزودة بخدمة «ستارلينك» إلى دبي هذا الأسبوع، بعد استكمال أعمال التركيب والحصول على الشهادات اللازمة في مدينة نيوكواي بالمملكة المتحدة.

وقبل أيام، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اتصالًا هاتفيًا، من إيلون ماسك رائد الأعمال الأمريكي، بحثا خلاله المستجدات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء.

وتناول الاتصال الفرص الواعدة التي تتيحها هذه القطاعات الحيوية، ودورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وتطرق الاتصال إلى أهمية تسريع تبني الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات العالمية في مجالات الابتكار والتقنيات المستقبلية، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تطوير الحلول التقنية المتقدمة، بما يعزز القدرة على مواكبة التحولات العالمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.

من جانبه، أشاد إيلون ماسك، بنهج دولة الإمارات وشراكاتها الدولية الناجحة في مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، معربًا عن تمنياته للدولة مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.