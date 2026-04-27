مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بينهم 4 سيدات في حوادث تصادم وانقلاب ودهس بمطروح

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 أشخاص آخرون، بينهم 4 سيدات، في حوادث تصادم وانقلاب ودهس متفرقة بمحافظة مطروح.

استقبلت مستشفى الضبعة المركزي جثة طاهر سمير صبري، من مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، إثر حادث انقلاب قرب الضبعة. كما استقبلت مستشفى مرسى مطروح العام أماني عبد الرحيم حامد، مصابة بكسر في الفخذ الأيسر، إثر تعرضها للدهس بواسطة «تروسيكل».

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي كلًّا من: هاني صلاح، سائق سيارة إسعاف، مصابًا باشتباه كسر وبتر في أصابع اليد اليمنى، وكسر بالساعدين، وخلع بالكتفين، وكاملة السيد يونس (65 سنة)، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسمة خميس السيد عبد الله (30 سنة)، مصابة باشتباه كسر بالذراع والساعد الأيمنين، وذلك إثر انقلاب سيارة إسعاف بالقرب من مدينة الحمام.

كما أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس بسيارة على طريق الإسكندرية – مطروح، وتم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، وهم: حسام الدين مصطفى، مصاب باشتباه كسر بالأنف والقدم اليسرى، ومنال مفتاح محمد، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، وكمال هاني كمال، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا في مواقع الحوادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ والاستقبال بمستشفيات مرسى مطروح العام، والضبعة المركزي، والحمام المركزي. وتحررت محاضر بالحوادث الثلاثة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.