أكد أحمد عادل، نجم الأهلي السابق، أن الصراع على لقب الدوري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز أضفى أجواءً حماسية كبيرة في الشارع الرياضي، مشيرًا إلى أن المنافسة لن تُحسم بسهولة وستمتد حتى الجولات الأخيرة.

وأوضح عادل، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الفريق الأكثر جاهزية واستقرارًا فنيًا سيكون الأقرب لحسم اللقب في نهاية المطاف.

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك الأفضلية قبل مواجهة بيراميدز، مؤكدًا قدرة الفريق على تحقيق الفوز، مستدلًا بهدف طاهر محمد طاهر القاتل في شباك سموحة بالدقيقة 90، والذي يعكس شخصية الفريق في اللحظات الحاسمة، مع إمكانية الاعتماد عليه كمهاجم أساسي في اللقاء المرتقب.

وأضاف أن الأهلي اعتاد الظهور بقوة في أوقات الضغط، وهو ما يمنحه الأفضلية رغم صعوبة المباراة، خاصة في ظل امتلاك بيراميدز عناصر مميزة ودوافع كبيرة، إلى جانب دعم إداري واضح.

وأكد أن دوافع الأهلي تبدو أكبر في هذه المرحلة من الموسم، متوقعًا مواجهة قوية ومثيرة، لكنه حذر من أن التعادل قد يكون نتيجة سلبية للفريقين في سباق المنافسة على اللقب.

وتطرق إلى وضع الزمالك، موضحًا أن الفريق وصل إلى هذه المرحلة دون ضغوط كبيرة في الفترات الماضية، لكنه بدأ يتأثر مع اشتداد المنافسة، متوقعًا فقدان الفريق لبعض النقاط مع اقتراب نهاية الموسم.