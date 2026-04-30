مسئول في حزب العمال الكردستاني: تركيا عطلت محادثات السلام بسبب غياب الإصلاحات

قال مراد قره يلان،أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني ومن أبرز قادته، اليوم الخميس، إن الحكومة التركية "جمدت" فعليا مبادرة سلام تهدف إلى إنهاء صراع مستمر منذ عقود مع المسلحين الأكراد.

واتهم قره يلان ومسئول آخر في الحزب، أنقرة بعدم تنفيذ الإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة لدفع العملية قدما، في تناقض مع تصريحات متفائلة أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا.

وصرح مراد قره يلان، في مقابلة مع وكالة "أيه إن إف" الإخبارية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، بأن حزبه اتخذ خطوات كبيرة ضمن جهود السلام، من بينها إعلان وقف إطلاق النار وإنهاء كفاحه المسلح.

ونقلت الوكالة عن قره يلان قوله إن "العملية مجمدة حاليا. وهذا ما تمكنا من ملاحظته، وهذا ما تم إبلاغنا به، ونحن كحركة، أوفينا بمسئولياتنا في هذه المرحلة. ومن الواضح أننا قمنا بكل ما يلزم لكي تتخذ الحكومة إجراء."

ولم يصدر أي رد فوري من جانب المسئولين في تركيا على تصريحات قره يلان.

وكان حزب العمال الكردستاني أعلن، العام الماضي، أنه سيسلم سلاحه ويحل نفسه ضمن جهود السلام الجديدة مع تركيا، وذلك عقب دعوة من زعيمه المسجون عبدالله أوجلان.

وبعد ذلك، نظم حزب العمال الكردستاني مراسم رمزية لتسليم السلاح في شمالي العراق، وأعلن لاحقا أنه بصدد سحب مقاتليه من بعض المواقع الرئيسية في تركيا إلى العراق.

وفي وقت سابق من هذا العام، أوصت لجنة برلمانية تركية بسلسلة من الإصلاحات لدفع المبادرة قدما، من بينها إعادة إدماج عناصر حزب العمال الكردستاني الذين يتخلون عن العنف، مع التأكيد على أن أي خطوات قانونية ينبغي أن ترتبط بتحقق مؤسسات أمن الدولة من أن الحزب سلم أسلحته.

وقال قره يلان إن مسئولين في الحكومة التركية والحزب الحاكم كانوا قد حددوا شهر أبريل موعدا لطرح تشريع يدفع المبادرة قدما إلى البرلمان، إلا أن هذا الموعد انقضى دون تقديم أي مشروع قانون.

واتهم الحكومة التركية بعدم تنفيذ حتى الإجراءات الأساسية التي أوصت بها اللجنة، بما في ذلك الإفراج عن سياسيين ونشطاء معارضين من السجن.