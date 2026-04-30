نتنياهو: نشطاء أسطول الصمود سيشاهدون ما يحدث في غزة عبر يوتيوب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، إن النشطاء على متن أسطول الصمود، الذي سعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، "سيواصلون مشاهدة ما يحدث في غزة عبر يوتيوب"، وذلك بعد ساعات من اعتراض إسرائيل لسفن مساعدات متجهة إلى غزة في المياه الدولية قرب اليونان.

وقال نتنياهو، في منشور على منصة إكس: "لم تصل أي سفينة ولا أي من أنصار حماس إلى أراضينا، ولا حتى إلى مياهنا الإقليمية. لقد تم إرجاعهم، وسيعودون إلى بلدانهم الأصلية".

وتشكل هذه السفن جزءًا من أسطول "الصمود العالمي" الثاني، الذي سعى خلال الأشهر الأخيرة إلى كسر الحصار الإسرائيلي بنقل مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.

وأبحرت السفن من ميناء برشلونة الإسباني في 12 أبريل. وأفاد منظمو الأسطول بأن إسرائيل احتجزت السفن، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة "بيلوبونيز" اليونانية، التي تبعد مئات الأميال عن غزة.



