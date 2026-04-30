رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع أعضاء المسار الأمني مستجدات العملية السياسية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، عددا من أعضاء المسار الأمني ضمن الحوار المُهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تُشرف على المسارات الأربعة للعملية الحوارية.

وتناول اللقاء، جملة من الموضوعات المتعلقة بالمسار الأمني والعسكري، وفي مقدمتها التحديات والعقبات التي تواجه جهود توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية، إلى جانب مناقشة التوصيات المقدمة في هذا الشأن، والسُبل الكفيلة بإنجاح هذه الجهود وتعزيز الاستقرار، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي.

كما استعرض المنفي، الخطوات العملية التي اتخذها للدفع قدما بالعملية السياسية، فضلا عن مساعيه على المستويين الإقليمي والدولي لدعم المبادرات الوطنية، بمشاركة جميع الأطراف، بما يفضي إلى الوصول لتسوية سياسية شاملة تُمهد الطريق لإجراء الانتخابات دون إقصاء وتسهم في إنهاء المراحل الانتقالية.