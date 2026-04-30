ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق، أسفرت عن ضبط نحو نصف طن من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

وأوضح اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، أن الحملات نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بحي غرب شبين الكوم من ضبط ربع طن لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أن حملة أخرى بمركز ومدينة قويسنا، بالتعاون مع إدارة المجازر، أسفرت عن ضبط 200 كيلو جرام من الدواجن المحقونة بالمياه والمعدة للبيع للمواطنين بالمخالفة للاشتراطات الصحية، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتصدي لكل صور الغش والتلاعب، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



