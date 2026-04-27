نائب رئيس وزراء باكستان يعلن إنهاء القيود المرورية حول المنطقة الحمراء في إسلام آباد

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أن القيود المرورية المفروضة حول المنطقة الحمراء، التي تضم الفندق الذي عقدت فيه المفاوضات بين الولايات وإيران في العاصمة إسلام آباد، ستنتهي اليوم الأحد.

وفي منشور له على منصة إكس، قال دار "أتقدم بخالص الشكر لشعب باكستان - وخاصة سكان إسلام آباد وراولبندي - على صبرهم وتعاونهم"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان.

وأضاف: "إن دعمكم مكننا من ضمان سلامة ضيوفنا ومواصلة جهودنا من أجل السلام في المنطقة. نحن نظل ملتزمين بهذه الأهداف، ونعرب عن امتناننا لحاجتنا المستمرة لدعواتكم وتمنياتكم الطيبة".

ونشرت السلطات الباكستانية نحو 10 آلاف عنصر أمن، بينهم رجال الجيش، وقوات شبه عسكرية وشرطة، إضافة إلى عملاء استخبارات، لتأمين المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة إسلام أباد.

وشهدت إسلام أباد جولة مباحثات في مطلع الشهر الحالي بين الجانبين ولكنها فشلت بسبب قضية البرنامج النووي الإيراني .

وسعت باكستان التي تتوسط بين طهران وواشنطن لإجراء جولة ثانية غير رفضت أجراء هذه الجولة حيث اشترطت رفح الحصار البحري الأمريكي على موانئها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم رفع الحصار حتي يتم إلى اتفاق .