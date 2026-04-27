ميلان ويوفنتوس يكتفيان بالتعادل السلبي في الدوري الإيطالي

انتهت مواجهة القمة بين ميلان ويوفنتوس بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب سان سيرو، في مباراة جاءت قوية لكن دون حسم، لتبقي الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا مفتوحًا حتى الجولات الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة فرصًا خطيرة من الطرفين، حيث كاد ميلان أن يفتتح التسجيل عبر تسديدة قوية من أليكسيس ساليميكرز اصطدمت بالعارضة، بينما ألغى الحكم هدفًا ليوفنتوس سجله خيفرين تورام بداعي التسلل.

ورغم بعض المحاولات الهجومية المتبادلة، لم ينجح أي من الفريقين في الوصول إلى الشباك، في مباراة اتسمت بالحذر الدفاعي والالتحامات القوية في وسط الملعب.

وتعرض ميلان لضربة مؤثرة بعد إصابة لوكا مودريتش في كرة مشتركة أجبرته على مغادرة الملعب، ما زاد من صعوبة الفريق في صناعة اللعب خلال الدقائق الأخيرة.

وبهذا التعادل، يواصل الفريقان التنافس المباشر على المراكز الأوروبية، لكن دون أن يحقق أي منهما الأفضلية، في نتيجة وُصفت بأنها لا تُرضي ميلان ولا يوفنتوس.