يوسف الحسيني: انهيار أمريكا سيخلق فوضى في العالم ولن يضمن الاستقرار والهدوء

علق الإعلامي يوسف الحسيني على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض.

وقال خلال تصريحات على برنامجه «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، «دونالد ترامب طبقًا لما نُشر حول العالم إن الراجل تعرض لمحاولة اغتيال وهو في العشاء الشهير لمراسلي البيت الأبيض».

ولفت إلى تصريحات ترامب والتي وصف فيها مطلق النار بالـ"مختل عقليًا"، مضيفًا: «إحنا كمصرين لا نتمنى الشر ولا السوء لحد، وبالمناسبة إحنا كبلد إحنا المصريين نفسنا منحبش العنف والاغتيالات والتصفيات والكلام ده»

وأوضح أن الدولة المصرية عند رغبتها في تنفيذ أحد الأمور، فإنها تتبع الأسلوب المتعارف عليه دوليًا، وهو إعلان حالة الحرب، مضيفًا:«مصر لا تمارس هذا النوع خالص»، معلقًا: «مسألة حد يتقتل وحد يتصفى وحد يتم استهدافه والكلام ملناش فيه».

واستشهد بتصريحات الرئيس السيسي الأحد، والتي تمنى فيها السلامة للرئيس الأمريكي والاستقرار للولايات المتحدة الأمريكي.

وردّ على التساؤلات حول هل تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية صديقة لمصر، قائلًا: «أمريكا صديق مما لا شك فيه».

ورأى أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر بشكل كبير على القرارات في الشرق الأوسط، مضيفًا: «بالمناسبة أي حد مش مستوعب إن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة قرار كبير جدًا للأسف في العالم عنده مشكلة».

ووصف مصر بأنها دولة كبرى مركزية، وتعتبر محور الشرق الأوسط، موضحًا: «مش إن المنطقة تدور في فلكك، بس أنت اللي بتخلق توازن هذه المنطقة، فبطبيعة الحال العلاقة بين واشنطن والقاهرة يجب دائمًا أن يكون فيها تفاهم واسع جدًا لضمان استقرار المنطقة».

وذكر الدور الذي لعبته القاهرة في الحرب الإيرانية الأمريكية، من خلال فتح قناة اتصال مباشرة مع الحرس الثوري، لتهدئة الموقف، ونقل الرسائل بين الطرفين، مؤكدًا: «إحنا الوحيدين اللي كنا قادرين على لعب هذا الدور مش أي دولة في الرباعية».

وأكمل: «الرباعية مصر، والسعودية، وباكستان وتركيا، الأربع دول مهمة ومركزية وكبيرة وصاحبة قرارات بالغة الأهمية، بس البلد الوحيد اللي كان ينفع يفتح هذه القناة أنت، والبلد الوحيد المؤتمن على هذه القناة من قبل الولايات المتحدة برضو أنت».

واختتم قائلًا: «أوعى تفتكر إن أمريكيا لو وقعت وانهارت فكدا العالم بقى هادي ومستقر، فوضى كبيرة في دولة بحجم أمريكيا بقواها العسكرية والاقتصادية وقدرتها السياسية إن انهارت فوضى في العالم».