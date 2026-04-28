زياد بهاء الدين: نجاح الاقتصاد ليس فقط في النمو بل في الاستقرار النفسي للناس

دعا الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، إلى ضرورة التفرقة بين سبب الأزمة الاقتصادية وأعراضها الظاهرة، موضحا أن «الغلاء» هو العرض الأكثر تأثيرا وشكوى في حياة المواطنين اليومية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر فضائية «الشمس»، أن هذا الوضع يعني أن مصر لا تنتج بما يكفي، وما يتم إنتاجه لا يحقق العائد المرجو.

وأوضح أن «عبء سداد الديون أصبح مرهقا جدًا للبلد وسيستمر معنا لفترة طويلة، لم تحدث طفرة في التنمية وزيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل والضرائب بعنفوان جامد جدًا».

ولفت إلى أن هناك «مشكلة اجتماعية» لا يتم تناولها بالقدر الكافي بجانب الأزمة الاقتصادية، «موضحا أن مواردنا لا توجه بالشكل الكافي للطريقة التي تعيش بها الطبقتان الوسطى والدنيا، بما يجعلهما قادرتين على التعامل مع تقلبات الزمن والأسعار».

وأضاف أن تجارب الأزمات العالمية كجائحة كورونا والحروب الدولية والإقليمية أثبتت أن الفارق الحقيقي بين الدول يكمن في مدى توفر «التغطية الصحية وتعليم الأبناء».

وتابع: «الفارق في وجود تغطية صحية وتعليم للأبناء في الدولة.. هذا فقط.. لو توفر هذا للناس، فأنا كمواطن أتقاضى دخلا معينا، حتى وإن انخفض إلى النصف، فسيكون هناك حد أدنى من الحياة الكريمة التي لا أحمل همها؛ ولن أحمل هم تعليم الأبناء، ولا أين سيعالج من يمرض في الأسرة».

وشدد أن نجاح واستقرار أي اقتصاد لا يُقاس فقط بمعدلات النمو أو زيادة متوسط دخل الفرد، ولكن بكيفية توزيع هذا الدخل ومن المستفيد ومدى توفر شبكة حماية اجتماعية تجعل المواطن «يتحمل الصدمات أم لا».

واختتم: «هذا هو المعيار الأهم في رأيي الخاص، حول فكرة استقرار الاقتصاد ونجاحه؛ ليس فقط في كونه يكبر وينمو أو أن متوسط دخل الفرد يزيد أو ينقص، بل في وجود استقرار نفسي للناس يمكنهم من التعامل مع مفاجآت الحياة أم لا يوجد».