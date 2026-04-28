الأرصاد: منخفض خماسيني الجمعة المقبلة سيؤدي لارتفاع الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد حالة من التقلبات وعدم الاستقرار خلال الفترة القادمة، ولكّنها ليست الأصعب خلال فصل الربيع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، الإثنين أن المرحلة الأولى من فصل الربيع تشهد تقلبات مناخية حادة وسريعة، قائلًا إن بعض محافظات ومدن الساحل الشمالي شهدت منذ الصباح أمطارًا بين الغزيرة والرعدية وهو ما توقعته الهيئة سابقًا وحذّرت منه.

وتوقع استقرار الأجواء خلال الأسبوع الجاري، مع بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية غدًا، مضيفًا أن الجمعة القادمة ستشهد ذروة هذه الارتفاعات لمرور منخفض صحراوي خماسيني قادم من الصحراء الغربية مصحوبًا بكتل هوائية جنوبية، وجنوبية غربية، والتي ستؤدي لارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثير للرمال والأتربة.

وأوضح أن درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية بعد مرور هذا المنخفض، مؤكدًا:«أمر طبيعي جدًا خلال الفترة إننا نتعرض لمثل هذه المنخفضات»، ونافيًا احتمالية هطول الأمطار خلال الأسبوع الجاري.

ولفت إلى احتمالية عودة فرص الأمطار مرة أخرى على بعض مناطق السواحل الشمالية، الأسبوع المقبل، بالتزامن مع عودة درجات الحرارة لمعدلها الطبيعية، مضيفًا أن الشبورة المائية ممتدة حتى صباح الأربعاء القادم.