تحرك عاجل من الأوقاف بعد رصد تصدعات خطيرة بمئذنة مسجد جوهر المعيني بالقاهرة

عُقد اليوم اجتماع بمسجد جوهر المعيني بمنطقة عابدين في القاهرة، بحضور ممثلي وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للآثار؛ لمعاينة الحالة الإنشائية للمسجد ومئذنته على الطبيعة.

وضم الاجتماع اللواء محمد عراقي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، والمهندسة سماح علي عبدالحميد، مديرة الإدارة الهندسية لأوقاف القاهرة، والشيخ عماد حسن أحمد، مدير إدارة غرب، إلى جانب ممثلي قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، ومنطقة تفتيش آثار وسط القاهرة.

وخلال المعاينة، تبين وجود خطورة إنشائية جسيمة بالمئذنة، تمثلت في شروخ وانفصالات وانهيار جزئي بجوسق المئذنة، فضلا عن وجود ميل واضح وانفصالات بكرسي المئذنة، بما يشكل خطرا داهما على المواطنين والطلاب بالمناطق المحيطة.

كما كشفت المعاينة عن تدهور الحالة الإنشائية والمعمارية للمسجد بوجه عام، نتيجة انخفاض منسوب المسجد عن مستوى الشارع.

وفي ضوء ما سبق، أوصت اللجنة بضرورة التدخل الفوري والعاجل لدرء الخطورة عن المسجد والمئذنة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة متخصصة في ترميم الآثار، مع قيام المجلس الأعلى للآثار بإعداد المقايسات الفنية اللازمة.

وأكدت وزارة الأوقاف متابعتها المستمرة لكل المساجد، وحرصها الكامل على صيانتها والحفاظ عليها بما يضمن سلامة المصلين وروادها.