وزير الخارجية التركي: سياسات إسرائيل التوسعية أصبحت تهديدا للأمن العالمي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن سياسات إسرائيل التوسعية أصبحت تهديدا للأمن العالمي، وأن الحروب المُفتعلة، واضطراب أسواق الطاقة، وخطر الهجرة الجماعية نحو أوروبا، تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء الأربعاء، خلال مؤتمر نظمته أكاديمية فيينا للدبلوماسية، في إطار زيارته الرسمية إلى النمسا.

وأكد فيدان أن النهج القائم على تحديد الجهة التي ستهيمن على المنطقة من الخارج، أدى إلى عدم استقرار طويل الأمد، مشددا في هذا السياق على أهمية "الملكية الإقليمية".

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف جريح فلسطينيين.

وتحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.

وفيما يخص الملف الإيراني، قال فيدان: "أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تجدد الحاجة الملحة لمشاريع الربط التي طالما دافعنا عنها. وتشمل هذه المشاريع خطوط السكك الحديدية، وخطوط الأنابيب، وخطوط الشحن التي تربط الخليج بالأسواق الدولية عبر سوريا والعراق وتركيا، وبالعكس".

وأضاف: "وصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة حاسمة. أقول هذا ليس بصفتي مراقبا خارجيا، بل بصفتي طرفا معنيا. تركيا تدعم بنشاط جهود الوساطة الجارية، مع الحفاظ على قنواتها الموازية مع كل من واشنطن وطهران".

وشدد فيدان على أن تمديد وقف إطلاق النار لا ينبغي اعتباره أمرا مضمونا، داعيا إلى التحلي بالصبر، ومؤكدا أن القضايا المزمنة معقدة ولا يمكن حلها بسهولة.

وتابع: "الحرب التي اندلعت بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وما تلاها من توترات في مضيق هرمز، أحدثت خلال نحو 5 أسابيع تأثيرا سلبيا كبيرا على النظام الدولي، يفوق تأثير الحرب الروسية الأوكرانية خلال 5 سنوات، خاصة في مجالات الطاقة والأمن".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل الجاري استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 الشهر ذاته تمديد الهدنة بناء على طلب باكستاني دون تحديد سقف زمني.

وفي 13 أبريل، بدأ الحصار البحري الأمريكي على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

وفيما يتعلق بموقف أنقرة ونشاطاتها على الساحة الدولية، صرّح فيدان بأن تركيا حافظت باستمرار على موقفها الثابت بشأن قضايا مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

ولفت إلى أن أنقرة دعت باستمرار إلى وقف إطلاق النار، والتفاوض بين الأطراف، والسماح لهم بحل مشاكلهم بأنفسهم.

وأشار فيدان إلى دور تركيا كوسيط في النظام الدولي، مؤكدا على الحاجة إلى دول مستعدة للاضطلاع بهذا الدور.