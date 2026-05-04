الإثنين 4 مايو 2026 9:37 م القاهرة
روسيا تعلن وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو وتوجه رسالة إلى أوكرانيا

وكالات
نشر في: الإثنين 4 مايو 2026 - 8:45 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مايو 2026 - 8:45 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو، بناءً على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكريمًا للذكرى الـ81 لانتصار الشعب السوفييتي في ما يُعرف بـ«الحرب الوطنية العظمى».

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «بناءً على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، يُعلن وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو 2026، احتفالًا بذكرى انتصار الشعب السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى».

وأضاف البيان: «نأمل أن يحذو الجانب الأوكراني حذوه.. وفي الوقت نفسه، نشير إلى تصريح رئيس نظام كييف في يريفان خلال قمة الجماعة السياسية الأوروبية، والذي تضمن تهديدات بضرب موسكو تحديدًا في 9 مايو».

وتابع: «ستتخذ القوات المسلحة الروسية جميع التدابير اللازمة لضمان أمن الاحتفالات».

واستكمل البيان: «إذا حاول نظام كييف تنفيذ مخططاته الإجرامية لتعطيل الاحتفال بالذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، فستشن القوات المسلحة الروسية هجومًا صاروخيًا انتقاميًا واسع النطاق على مركز كييف».

وأكمل: «امتنعت روسيا، رغم قدراتها، سابقًا عن القيام بمثل هذه الأعمال لأسباب إنسانية».

واختتم البيان: «نحذر السكان المدنيين في كييف وموظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية من ضرورة مغادرة المدينة على الفور».


