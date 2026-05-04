نائب المستشار الألماني يدعو واشنطن إلى الالتزام باتفاق الرسوم الجمركية مع بروكسل

دعا وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الالتزام باتفاق الرسوم الجمركية المبرم مع الاتحاد الأوروبي في الصيف الماضي.

يذكر أن كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس، في الحكومة الائتلافية في ألمانيا.

وعلى هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال كلينجبايل اليوم الاثنين إن "أوروبا تلتزم بتعهداتها، وأنا الآن أنتظر الشيء نفسه من الجانب الأمريكي"، وأوضح أن الرسوم الجمركية تضر بالشركات وفرص العمل على الجانبين.

وفي الوقت نفسه، شدد كلينجبايل على أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقع ردًا إذا مضى ترامب قدمًا في رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات والشاحنات من الاتحاد الأوروبي إلى 25 في المئة، وفقا لما أعلنه يوم الجمعة الماضي. وقال كلينجبايل:"نهجنا واضح، وهو أننا لا نريد تصعيدًا"، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد أيضًا لمواجهة أي تصعيد.

ولفت كلينجبايل في هذا السياق إلى النزاع حول جزيرة جرينلاند، حيث هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم خاصة على واردات أمريكية بقيمة 93 مليار يورو. وكان ذلك ردًا من بروكسل على تهديدات ترامب بفرض رسوم عقابية بهدف الضغط لبيع الجزيرة القطبية الشاسعة للولايات المتحدة.

كما دافع كلينجبايل عن المستشار ميرتس في مواجهة الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب تصريحاته حول سياسة ترامب تجاه إيران. وقال إن ميرتس يولي أهمية كبيرة للعلاقة عبر الأطلسي وللتواصل مع ترامب، وأردف أن ميرتس" يحظى بدعمي الكامل في ذلك".

وكان ميرتس قال في وقت سابق من الأسبوع الماضي خلال نقاش مع طلاب إن الولايات المتحدة لا تستطيع إنهاء الحرب بسرعة "لأن الإيرانيين أقوى على ما يبدو مما كان يُعتقد، ولأن الأمريكيين لا يملكون على ما يبدو استراتيجية مقنعة بشكل فعلي في المفاوضات".

وعقب ذلك، هاجم ترامب ميرتس شخصيًا واتهمه بأنه "لا يدري عما يتحدث"، قبل أن يعلن لاحقًا عن سحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا وزيادة الرسوم الجمركية، وهي إجراءات من شأنها أن تؤثر بشكل خاص على ألمانيا.