ترامب: إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بمشروع حركة السفن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بمشروع حركة السفن، "مشروع الحرية"، بما في ذلك سفينة شحن كورية جنوبية.

وأضاف عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «ربما حان الوقت لانضمام كوريا الجنوبية إلى المهمة! لقد أسقطنا سبعة زوارق صغيرة، أو كما يحلو لهم تسميتها، زوارق سريعة.. هذا كل ما تبقى لديهم».

وتابع: «باستثناء السفينة الكورية الجنوبية، لم تُسجّل أي أضرار في المضيق حتى الآن».



وفي وقت سابق اليوم وجهت الإمارات اتهامات إلى إيران بمهاجمة ناقلة نفط خام خاوية تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بطائرات مسيرة خلال محاولتها العبور من المضيق.

كما قالت كوريا الجنوبية اليوم إن حريقا وانفجارا وقعا على متن سفينة تشغلها شركة (إتش.إم.إم) الكورية الجنوبية للشحن في مضيق هرمز.