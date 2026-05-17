وزير التعليم العالي: إضافة 3 أفرع للجامعات المصرية في إفريقيا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، عن إضافة 3 أفرع للجامعات المصرية في القارة الإفريقية، موضحا أن هدفها سيكون تخريج جيل من الكوادر الأفريقية قادر على تحقيق التنمية، حيث إن الجامعات المصرية والأفريقية تتكامل مع بعضها من خلال الأجيال الجديدة.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم مصر لدورة الألعاب الأفريقية للرياضة الجامعية اللاتينية عشر، والتي تنظم لأول مرة في مصر أغسطس 2026، أن مصر تجدد التزامها برعاية مسارات التعاون المشترك، مثمنا دور الاتحاد الافريقية للرياضة الجامعية.

وذكر أن مصر تشهد تنظيم البطولة الأفريقية للرياضة الجامعية لأول مرة خلال شهر أغسطس المقبل، متابعا: "سنعمل على أن تكون هذه الدورة بكل جهد لنسعى لمشاركة كل الدول الأفريقية فى البطولة ليسعدوا هذه الفترة التى تقرب بين الشعوب والبلدان ونسعى كدولة مصرية بانتماءنا لقارة أفريقيا".

وأكد أن الاستضافة تجسد رؤية الدولة ووزارة التعليم العالى فى مد جسور التواصل وتعميق الشراكات بين الجامعات فى الدول الشقيقة وتأكيد على بعدنا الأفريقيى الذى نعتز به ، متابعا البطولة تساعد على تعريف الشباب بعضهم البعض مؤكدا على الروابط والقيم الإيجابية المشتركة والحدث الرياضى محور تنموى اساسى لدفع الطاقات الشابة نحو آفاق أوسع.