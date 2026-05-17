8 أساتذة يتقدمون للترشح لمنصب عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المشكلة لاختيار عميد كلية الآداب، في إطار الإجراءات المنظمة لاختيار القيادات الجامعية.

وأكد النعماني، أن اختيار القيادات الأكاديمية يجري وفق معايير دقيقة تستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، بما يسهم في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها التعليمية والبحثية.

وضمت اللجنة في عضويتها، كلا من الدكتور لطفي حامد أبودهب محمود الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد علي حسين الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد عبدالله زايد من جامعة القاهرة ممثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم مصلح صالح الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب وعميد الكلية الأسبق ممثلًا عن الكلية.

وأضاف النعماني، أن اللجنة باشرت أعمالها لفحص ملفات المتقدمين واستيفاء الشروط المقررة، إذ تقدم للترشح لمنصب عميد كلية الآداب 8 من الأساتذة، وهم: الدكتور محمود السيد مراد، والدكتور طه محمد زكي عبدالمعطي، والدكتور أحمد فوزي ضاحي، والدكتور إبراهيم عوض إبراهيم حسين، والدكتور ناصر محمد عبداللطيف، والدكتور صلاح السيد عبدالحي الشطاوي، والدكتور حمادة وهبة مسعد غنا، والدكتور إسماعيل محمود محمد محمد.