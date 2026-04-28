علاء ميهوب بعد ثلاثية بيراميدز: لاعبو الأهلي بلا شخصية ولا يستحقون القميص

شنّ علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، هجومًا حادًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الخسارة الثقيلة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورتس»، عبّر ميهوب عن استيائه الشديد من أداء اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق افتقد للروح والشخصية داخل الملعب، قائلاً: «مين اللاعب اللي الأهلي من غيره ولا حاجة؟ كل اللعيبة زي بعض، مفيش غير تريزيجيه لأنه متربي في الأهلي».

وأضاف: «مين اللي يقبل إن الأهلي يدخل فيه هدف عادي، والتاني عادي، والتالت كمان عادي؟ بيراميدز كان ممكن يجيب الرابع بسهولة».

وأشاد ميهوب بأداء بيراميدز في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أنه كان مثاليًا من حيث الأداء والتغييرات، مضيفًا: «بيراميدز لعب شوط تاني مفيهوش غلطة».

ووجّه نجم الأهلي السابق انتقادات مباشرة للاعبين، قائلًا: «أنا هلغي المدير الفني في الشوط الثاني، انتوا فين كلاعيبة؟ نفس الأخطاء بتتكرر في كل مباراة، وتغطية دفاعية خاطئة».

واختتم تصريحاته بنبرة غاضبة: «دي لعيبة مستسلمة ومش عارفة قيمة النادي الأهلي وتاريخه وقيمة القميص، ولو القرار بإيدي هقول لكل واحد فيهم: شكرًا، مش عايزك».