ترامب يشكك في مقترح إيران لإنهاء الحرب رغم عدم رفضه رسميا

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشككا إزاء المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية.

ولم يرفض ترامب المقترح بشكل قاطع، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن نوايا القيادة الإيرانية، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة. كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنه غير راض عن العرض.

ووفقا للتقارير، ينص المشروع على فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، على أن تبدأ المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل لاحقا.

وتواصل إيران عرقلة حركة الملاحة الدولية في هذا الممر الحيوي للاقتصاد العالمي، إذ يعد طريقا رئيسيا لصادرات النفط والغاز من دول الخليج.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على إيران بهدف حرمان قيادتها من عائدات تصدير النفط.

ويطبق حاليا وقف لإطلاق النار في الحرب، غير أن المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية دائمة لا تزال متعثرة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ألغى ترامب بشكل مفاجئ زيارة كانت مقررة لمفاوضيه إلى باكستان، التي تلعب حكومتها دور الوسيط بين طرفي النزاع.

وتطالب واشنطن، من بين أمور أخرى، بأن تسلم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وأن تتخلى عن تطوير أسلحة نووية.

في المقابل، تنفي طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي، مؤكدة أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية وأن من حقها تخصيب اليورانيوم.