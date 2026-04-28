مسئولان عراقيان: بغداد لا تعتزم الانسحاب من منظمة أوبك أو تحالف أوبك بلس

قال مسئولان عراقيان في قطاع النفط، إن العراق لا يعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أو تحالف أوبك بلس.

ونقلت وكالة رويترز عن المسئولين قولهما إن العراق يفضل وجود منظمة قوية لضمان بقاء أسعار النفط عند مستويات مستقرة ومقبولة.

جاء ذلك بعد أن قررت الإمارات اليوم مغادرة المجموعة.

وسبق أن أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انسحابها الرسمي من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ اعتبارا من الأول من مايو 2026، مستهدفةً موقعا أقوى في سباق الإنتاج الذي يُتوقع أن ينطلق بمجرد انفراج الأزمة في مضيق هرمز، في خطوة وُصفت بأنها تُعيد رسم ملامح خارطة النفط في الشرق الأوسط.

تكشف بيانات بلومبرج أن طاقة الإمارات الإنتاجية المُقدَّرة تبلغ حاليا نحو 4.65 مليون برميل يوميا، في حين لا يتجاوز إنتاجها الفعلي 2.16 مليون برميل يوميا في شهر مارس، و3،6 مليون يرميل يوميا قبل حرب إيران، وهو ما يعني أن مليونا إلى مليون ونصف برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية حبيسة اتفاقيات تحالف أوبك+.