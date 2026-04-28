حزب الله يستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية في بنت جبيل جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا جرّافة عسكريّة إسرائيليّة أثناء هدمها بيوتا في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، ردًّا على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار.

وقال الحزب في بيان إنه "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار وهدم البيوت في قرى جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:00 الثّلاثاء 28-04-2026 جرّافة عسكريّة إسرائيليّة أثناء قيامها بهدم البيوت في مدينة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة".

ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الحالي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي. ثمّ أعلن في 23 أبريل الحالي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.

وتخرق إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل يومي. ويردّ "حزب الله" على الخروقات الإسرائيلية.