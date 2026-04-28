رئيسة المكسيك تستبعد صداما مع واشنطن بعد مقتل عنصرين من سي آي إيه

استبعدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم يوم الاثنين نشوب أي صراع مع الولايات المتحدة على خلفية حادث أسفر عن مقتل عنصرين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في حادث بولاية تشيهواهوا، وهما عنصران قالت المكسيك إنهما لم يكونا مخولين للعمل داخل أراضيها.

وخلال مؤتمرها الصحفي الصباحي، أعربت شينباوم عن رغبتها في تجاوز الجدل الذي أُثير الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه رغم أملها في أن تظل هذه الواقعة حالة استثنائية، فإن الحكومة الاتحادية تتوقع من الولايات المتحدة احترام الدستور المكسيكي وقوانين الأمن القومي مستقبلا.

وقالت: "لنأمل أن تكون هذه حالة استثنائية... وألا يتكرر وضع كهذا مرة أخرى".

وأوضحت وزارة الأمن المكسيكية يوم السبت أن أحد العنصرين الأمريكيين دخل البلاد بصفة زائر، بينما دخل الآخر بجواز سفر دبلوماسي، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بوجود عناصر أجنبية تعمل داخل أراضيها.

من جانبها، امتنعت وكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق.