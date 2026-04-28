واصلت أسعار النفط تعزيز مكاسبها خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5% مسجلة 110.9 دولار للبرميل، وفق وكالات.

فيما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3% ليصل إلى 99.3 دولار للبرميل الواحد.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها أسعار النفط مستوى 110 دولارات للبرميل منذ ثلاثة أسابيع، إذ يشعر التجار بالقلق من أن الولايات المتحدة وإيران لم تقتربا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي بالكامل.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، قد أشار في تصريحات صحفيه له لشبكة "سي إن إن" إلى أنه من غير المرجح أن يقبل أحدث مقترح إيراني لإنهاء النزاع.

وكانت طهران اقترحت خطة لإعادة فتح مضيق هرمز، مع تأجيل مناقشة برنامجها النووي إلى مفاوضات لاحقة.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين على ارتفاع بنحو 2.8%، مواصلةً حصد المكاسب الممتدة من الأسبوع الماضي مع استمرار انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتضاءلت آمال إحياء جهود السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب رحلة مقررة إلى إسلام آباد لمبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حتى مع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان.

وفي أحدث تغيرات في أسواق النفط العالمية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» و«أوبك +» على أن يسري القرار اعتبارًا من الأول من مايو 2026.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، يتماشى هذا القرار مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.