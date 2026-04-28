اليونان: اعتقال رجل عمره 89 عاما بتهمة إصابة 4 أشخاص ببندقية في العاصمة أثينا

اعتقلت الشرطة اليونانية، اليوم الثلاثاء، رجلا (89 عاما) بتهمة إطلاق النار ببندقية صيد في مكتب للضمان الاجتماعي ومحكمة في وسط أثينا، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص على الأقل.

وقالت سلطات إنفاذ القانون إنها اعتقلت المشتبه به بالقرب من مدينة باترا، على بعد نحو 210 كيلومترات غرب العاصمة اليونانية.

وأوضحت الشرطة أن المسلح فتح النار في البداية على مكتب الضمان الاجتماعي، ما أدى إلى إصابة موظف. وعالج ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث الرجل، لكن المسلح كان قد فر من مكان الحادث.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات كاميرا أمنية قالت إنها من متجر محلي بالقرب من مكتب الضمان الاجتماعي، والتي أظهرت رجلا يسير بهدوء عبر الشارع ويحمل ما يبدو أنها بندقية قصيرة في يده اليمنى.

وبعد وجيزة، نفذ الشخص ذاته هجوما داخل مبنى محكمة بالمدينة، حيث أصيب 4 أشخاص بجروح طفيفة، وفقا لما نقلته القناة اليونانية الرسمية "إي آر تي نيوز".

ولاذ الجاني بالفرار، ما دفع الشرطة إلى شن عملية تمشيط واسعة للتعرف على هويته وإلقاء القبض عليه.

ومن جانبه، قال متحدث باسم نقابة موظفي الضمان الاجتماعي لوسائل الإعلام المحلية إن منفذ الهجوم بدا في حالة انفعال، وأطلق عيارين من بندقية الصيد.

وأشارت تقارير أولية من "إي آر تي" إلى أن المشتبه به ربما يعاني من ظروف اجتماعية قاسية. وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الدافع والخلفية، والملابسات الدقيقة للحادثين.

وكانت "إي آر تي" أفادت في وقت سابق بأن المسلح عقب إطلاقه النار داخل المحكمة، ألقى عدة مظاريف تحتوي على وثائق على الأرض، مدعيا أن هذه الوثائق هي سبب أفعاله.

يشار إلى أن جرائم العنف باستخدام الأسلحة النارية نادرة نوعا ما في اليونان، فرغم أن القانون يسمح بامتلاكها، فإنها تخضع لقيود صارمة.



