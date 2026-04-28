رجال الإنقاذ ينهون أعمال انتشال ضحايا حادث تصادم قطار في إندونيسيا

أنهى رجال الإنقاذ في إندونيسيا، أعمال إخراج ضحايا من عربة قطار متضررة اليوم الثلاثاء، حيث أكدوا أن الحادث الذي وقع خارج العاصمة الإندونيسية أسفر عن مقتل 15 شخصا، جميعهن نساء.

ووقع الحادث أمس الاثنين عندما اصطدم قطار للمسافات الطويلة بالعربة الأخيرة لقطار ركاب متوقف في محطة بيكاسي تيمور خارج جاكرتا.

ويشار إلى أن العربة كانت مخصصة للنساء فقط، وهو إجراء شائع لمنع التحرش.

وقال بوبي راسييدين، الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الحكومية بي تي كيريتا آبي إندونيسيا، إن ما مجموعة 88 مصابا تم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج. ونُقلت الجثث إلى المستشفى لاستكمال عمليات التعرف عليها.

وقال راسييدين: "نحن نضمن حاليا حصول جميع الضحايا على أفضل رعاية ممكنة".

وأنهت فرق الإنقاذ عملية إجلاء جميع الضحايا من داخل الحطام في منتصف الصباح تقريبا. وقال محمد سيافي رئيس وكالة البحث والإنقاذ: "لا يوجد المزيد من الخسائر البشرية".

وقال المسئولون إن جميع ركاب القطار "ارجو برومو انجريك" للمسافات الطويلة الـ240 بخير.

وقال رئيس شرطة جاكرتا اسيب ادي سوهيري، للصحفيين في الموقع إن الشرطة تحقق في سبب الحادث.

وقالت وزارة النقل الإندونيسية في بيان مكتوب إن السلطات تعتقد أن الحادث بدأ عندما اصطدم قطار ركاب آخر بسيارة أجرة متوقفة بالقرب من محطة بيكاسي تيمور.

وهذا أدى لتوقف قطار الركاب الثاني في المحطة، حيث اصطدم به قطار ركاب المسافات الطويلة.

وقال راسييدين: "أما بالنسبة للتسلسل الزمني للأحداث، فنحن نترك الأمر للجنة الوطنية لسلامة النقل للتحقيق في سبب حادث القطار الذي وقع الليلة بمزيد من التفصيل".

وتعتبر الحوادث شائعة في شبكة السكك الحديدية المتقادمة في إندونيسيا. ففي يناير 2024، اصطدم قطاران في مقاطعة جاوة الغربية، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.