الإدعاء العام الأمريكي: المتهم ألين أطلق النار من بندقية صيد خلال حادثة السبت

قال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، إن الأدلة تشير إلى أن المسلح المشتبه به "كول توماس ألين" أطلق النار من بندقية صيد خلال حادثة يوم السبت الماضي عندما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشارك في عشاء المراسلين، إلا أن التحقيق في إطلاق النار لا يزال جارياً.

وأضاف بلانش، في تصريحات نقلتها شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم/الاثنين/، "نعتقد، كما ورد في الشكوى، أن المشتبه به أطلق النار من بندقيته، ونعلم أن ذلك قد حدث، لكن فيما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة للرصاص، فلن أتطرق إليها اليوم لأنها لا تزال قيد الدراسة والتقييم".

وأشار بلانش إلى أن غلاف الخرطوشة الفارغ من بندقية الصيد عيار 12 كان لا يزال داخل السلاح ولم يُخرج؛ ما يعني أن السلاح لم يُعاد تعبئته.