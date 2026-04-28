وزير الطاقة الأمريكي: يمكن فتح مضيق هرمز دون إزالة جميع الألغام

أفاد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الثلاثاء، بأنه من الممكن فتح مضيق هرمز دون إزالة جميع الألغام منه.

وقال رايت في تصريحات إعلامية: "ليس من الضروري إزالة جميع الألغام التي وضعتها إيران في مضيق هرمز حتى تتمكن السفن من استئناف المرور عبر هذا الممر البحري الحيوي"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف: "نحتاج فقط إلى ممر لمرور السفن للدخول والخروج.. وأعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث بسرعة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.

وقال ترامب، في تصريحات له، إن "الإيرانيين يحاولون معرفة وضع قيادتهم"، مشيرًا إلى أن "طهران أبلغت واشنطن بأنها تمر بحالة انهيار كامل".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 21 أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل ساريا.

وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.