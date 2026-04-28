زيلينسكي يرى انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد كجزء من اتفاق سلام

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي عنصرا أساسيا في أي تسوية تؤدي إلى تحقيق السلام.

وفي رسالة بالفيديو اليوم الاثنين، أشار زيلينسكي أيضا إلى إعادة إعمار بلاده بعد الحرب كشرط أساسي لتحقيق "سلام حقيقي في أوروبا".

وذكر أيضا أنه يجب احترام حدود أوكرانيا وسيادتها ويجب منح ضمانات أمنية لبلاده.

وأشار زيلينسكي إلى أن الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022 سبقه، من بين أمور أخرى، احتلال شبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى اندماج أوكرانيا بشكل أكبر في الاتحاد الأوروبي كأساس مهم لإنهاء الحرب العدوانية الروسية.

ومع ذلك، في الوقت نفسه، لم يستبعد ميرتس تماما تنازل أوكرانيا عن أراض. وأكد أنه من أجل أن تتم الموافقة على هذا الأمر في استفتاء، يجب أن يتم منح كييف إمكانية الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

ويقدر البنك الدولي الاحتياجات المالية لإعادة بناء أوكرانيا التي مزقتها الحرب بما يعادل نحو 500 مليار يورو (586 مليار دولار). ووفقا للأرقام الخاصة بها، تلقت أوكرانيا بالفعل نحو 150 مليار يورو من مانحين أجانب منذ بداية الحرب، وذلك لتمويل ميزانيتها الوطنية فقط.

في الأسبوع الماضي، مهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الطريق لدفع 90 مليار يورو إضافية من قرض إلى أوكرانيا.