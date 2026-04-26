وزيرة الثقافة تهنئ رمزي يسى بمنحه وسام فارس للفنون والآداب

هنأت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، عازف البيانو العالمي رمزي يسى، بمناسبة منحه وسام فارس للفنون والآداب من فرنسا، مؤكدةً أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء في مجال الموسيقى داخل مصر وخارجها.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن رمزي يسى أسهم في تقديم صورة مشرفة للفن المصري على المسارح الدولية، وشارك في العديد من الحفلات مع أبرز الأوركسترات العالمية، إلى جانب دوره الأكاديمي في تدريس الموسيقى في فرنسا.

وأشارت إلى أن منح الفنان رمزي يسى وسام فارس للفنون والآداب من فرنسا يعكس المكانة التي وصل إليها الفنانون المصريون عالميًا، ويؤكد قدرة المبدع المصري على التميز والمنافسة في كبرى المحافل الثقافية، متمنيةً له مزيدًا من النجاح والتألق.