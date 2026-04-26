الفيلم الوثائقي هي يحصد جائزة مهرجان Golden FEMI Film Festival الدولي

حقق الفيلم التسجيلي «هي» للمخرج عاطف شكري، وإنتاج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، إنجازًا جديدًا بفوزه بجائزة الفيلم الوثائقي ضمن فعاليات مهرجان Golden FEMI Film Festival الدولي، الذي يُقام في العاصمة البلغارية صوفيا، بمشاركة واسعة من صُنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم السبت الموافق 6 يونيو المقبل بالعاصمة صوفيا ببلغاريا.

ويُعد الفيلم نموذجًا للأعمال الإنسانية الملهمة، إذ يقدّم قصة الدكتورة إيمان كريم، التي واجهت تحديات الإعاقة بعزيمة وإصرار، لتصبح واحدة من النماذج المضيئة في المجتمع، في رسالة تؤكد قوة الإرادة والأمل.

وشارك في تنفيذ الفيلم نخبة من المبدعين، منهم الموسيقار راجح داوود، ومدير التصوير مصطفى نبيل، والمونتيرة نسمة مصطفى، والجرافيك أحمد السرجاني، والصوت والمكساج بسام فرحات، وإدارة الإنتاج أحمد رفاعي وجيهان إبراهيم، والإنتاج الفني رانية محمود، بينما صمم البوستر الرسمي الفنان هيثم الباجوري.

وحظي الفيلم بإشادة واسعة من الحضور والنقاد، لما يحمله من طرح إنساني مؤثر ومعالجة فنية متميزة، تعكس قدرة السينما التسجيلية على تقديم قصص حقيقية تُلهم الجمهور.

يُذكر أن الفيلم كان قد فاز سابقًا بشهادة التقدير الخاصة ضمن فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، الذي أُقيم في مدينة نيويورك، ما يعكس استمرارية نجاحه وحضوره المميز في المحافل الدولية.