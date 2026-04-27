سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر رؤساء مجالس مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية تعطيل الدراسة وحركة الحافلات بدءا من الثلاثاء؛ في ظل استمرار رد "حزب الله" بصواريخ ومسيّرات على خروقات تل أبيب للهدنة.

وقالت هيئة البث الرسمية الاثنين: "أعلن رؤساء المجالس المحلية في بلدات خط المواجهة شمالي البلاد تعطيل الدراسة وحركة الحافلات بدءا من غد، كإجراء ضروري لحماية الطلاب في ظل تدهور الوضع الأمني".

ولم يتحدد إلى متى سيستمر هذا القرار.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس عدوانا على لبنان، خلّف 2509 شهداء و7 آلاف و755 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وفي 17 أبريل بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف خلّف شهداء وجرحى، فضلا عن نسف منازل بجنوبي لبنان.