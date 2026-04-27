 من الثلاثاء.. تعطيل الدراسة والحافلات بمستوطنات إسرائيلية قرب لبنان - بوابة الشروق
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

من الثلاثاء.. تعطيل الدراسة والحافلات بمستوطنات إسرائيلية قرب لبنان

نشر في: الإثنين 27 أبريل 2026 - 11:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 أبريل 2026 - 11:38 ص

قرر رؤساء مجالس مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية تعطيل الدراسة وحركة الحافلات بدءا من الثلاثاء؛ في ظل استمرار رد "حزب الله" بصواريخ ومسيّرات على خروقات تل أبيب للهدنة.

وقالت هيئة البث الرسمية الاثنين: "أعلن رؤساء المجالس المحلية في بلدات خط المواجهة شمالي البلاد تعطيل الدراسة وحركة الحافلات بدءا من غد، كإجراء ضروري لحماية الطلاب في ظل تدهور الوضع الأمني".

ولم يتحدد إلى متى سيستمر هذا القرار.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس عدوانا على لبنان، خلّف 2509 شهداء و7 آلاف و755 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وفي 17 أبريل بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف خلّف شهداء وجرحى، فضلا عن نسف منازل بجنوبي لبنان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك