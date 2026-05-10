تايوان ترصد 12 طائرة عسكرية و6 سفن تابعة للصين حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، 12 طائرة عسكرية وخمس سفن حربية وسفينة رسمية تابعة للصين بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن تسعا من الطائرات الـ12 عبرت خط الوسط ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية لتايوان.

وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الصين، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني87 طائرة عسكرية صينية و73سفينة منذ بداية الشهر الجاري. ومنذ سبتمبر 2020، زادت بكين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.