بوتين يبدي انفتاحه على لقاء زيلينسكي لتوقيع اتفاق ينهي الحرب

- الرئيس الروسي أوضح أن اللقاء يمكن أن يتم في حال التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن معاهدة سلام مصممة على المدى الطويل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يمكن أن يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو أو في دولة ثالثة، ليس بهدف إجراء مفاوضات، وإنما لتوقيع اتفاق نهائي طويل الأمد تنتهي بموجبه الحرب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، عقب فعاليات يوم النصر في الكرملين، مساء السبت.

وأضاف بوتين أنه لم يرفض مطلقا عقد لقاء مع زيلينسكي، وأنه سمع مرارا تصريحات من الجانب الأوكراني تفيد باستعداد الأخير للاجتماع معه.

وأوضح أن اللقاء يمكن أن يتم في حال التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن معاهدة سلام مصممة على المدى الطويل.

وتابع في هذا السياق قائلاً: "في هذا اللقاء يجب توقيع شيء ما ووضع نقطة نهائية. لا ينبغي أن تكون هناك مفاوضات خلال اللقاء".

وكانت روسيا وأوكرانيا، أعلنتا الجمعة، موافقتهما على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق نار مؤقت وتبادل ألف أسير بين الجانبين، على أن تسري الهدنة خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري.

وقبله أعلن بوتين هدنة مع أوكرانيا يومي 8 و9 مايو الجاري، بمناسبة "يوم النصر".